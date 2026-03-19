Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
19.03.2026 18:16  Güncelleme: 18:26
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
Katar ziyaretinde basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dayken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesinden dikkat çeken bir detay paylaştı. Fidan, "Arakçi'ye 'Sen şimdi bizi arıyorsun yukardan da füzeler geliyor, Riyad'da az önce füzeler vuruldu. Yani bari toplantının yapıldığı zaman füze göndermeyin Riyad'a dedim." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar'a geçti. Bakan Fidan, resmi temaslarının ardından Katarlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu

Fidan, önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dayken telefonda konuştuğu İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle görüşmesinden dikkat çeken bir detay anlattı.

Fidan şunları söyledi: "Dün Abbas Arakçi aradı. Hatta şöyle de bir diyalog oldu: 'Yani biz, sen şimdi bizi arıyorsun yukardan da füzeler geliyor, Riyad'da az önce füzeler vuruldu. Yani bari toplantının yapıldığı zaman füze göndermeyin Riyad'a.'

Onları dinledik, gerekli cevapları verdik. Her zaman için bizim durduğumuz yeri biliyorsunuz; yani biz onlara yapılan saldırıyı haklı bulmuyoruz ama onların da bölge ülkelerine yaptıkları saldırıyı haklı bulmuyoruz. Bir yanlış başka bir yanlışa gitmemeli."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Uuu bbb Uuu bbb:
    kim takar seni 25 33 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Arakçi takmamış 13 10
  • Coşkun Taşkıran Coşkun Taşkıran:
    Amerikaya İsrail e 20 gündür ne dedin , Bi de onu duyalım 28 16 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Onlara da haykırarak sessizce içinden bağırdı. 13 3
  • Whatisup Up Whatisup Up:
    Bencilce bir yaklaşım 16 9 Yanıtla
    Bekir Şahin Bekir Şahin:
    Olaya böyle bakanlar da var. Ağzı olan konuşıyor. 2 0
  • Hiçkimse Hiçkimse:
    israil ve abd söyle bunu 2 0 Yanıtla
  • hr666k52wp hr666k52wp:
    sayın bakanım Amerika ve israili de uyarsanız savaş sonlanır diye tahmin ediyorum. 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DSÖ: Orta Doğu’daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor DSÖ: Orta Doğu'daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor
Fransa’da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu Fransa'da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu
İsrail’de korku dolu gece Hizbullah roketleri böyle görüntülendi İsrail'de korku dolu gece! Hizbullah roketleri böyle görüntülendi
Sadettin Saran’dan Mustafa Varank’a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var Sadettin Saran'dan Mustafa Varank'a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var
Başakşehir’de gol sesi çıkmadı Başakşehir'de gol sesi çıkmadı
HSK’dan sürpriz kararname 12 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti
Manisa’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:44
Beşiktaş’tan 3 çilek transferi birden İşte o isimler
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
17:43
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
15:22
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
SON DAKİKA: Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
