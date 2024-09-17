Fidan'dan Lübnan'a Başsağlığı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonla görüştü ve saldırıya ilişkin bilgi aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bakan Fidan, Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili bilgi almış; yaşanan can kayıpları nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı dilemiştir" ifadelerine yer verildi.