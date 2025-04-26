Fidan, Filistin Başkan Yardımcısı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh ile telefondan görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, Hüseyin El Şeyh'e yeni görevinde başarılar diledi. - ANKARA