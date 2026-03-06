Fidan, Hollanda ve Brezilya Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki krizi değerlendirmek üzere yaptığı görüşmeler çerçevesinde Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ile bugün birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA