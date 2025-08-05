Fidan'ın Diploması İddiaları Yine Gündemde

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: (Bakan Fidan'ın üniversite diploması hakkındaki iddialar) Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir. Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. İddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulmaktadır.