Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile müzakerelerdeki son durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı biçimde değerlendirildi.
Kaynak: İHA
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