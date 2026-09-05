Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile müzakerelerdeki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı biçimde değerlendirildi.