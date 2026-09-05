Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile müzakerelerdeki son durumu görüştü - Son Dakika
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Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile müzakerelerdeki son durumu görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile müzakerelerdeki son durumu görüştü - Son Dakika

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