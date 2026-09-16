Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile son saldırıları ve müzakereleri görüştü

Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile son saldırıları ve müzakereleri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede son saldırılar çerçevesindeki güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı.
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı.
Kaynak: İHA
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