Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail, şimdi de komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Fidan: İsrail İran'a saldırarak bölgeyi felakete sürüklüyor - Son Dakika
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