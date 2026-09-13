Fidan: İsrail politikaları olumlu gidişatın önündeki en ciddi engel
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in izlediği politikaların olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil ettiğini belirtti. Fidan, bu politikaların bölgedeki olumlu gelişmeleri sekteye uğrattığını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: " İsrail'in izlediği politikalar, olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte."
Kaynak: İHA
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