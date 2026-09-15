Fidan: Karadeniz'i çatışmaların dışında tutma çabamız sürüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'i çatışmaların dışında tutma çabalarının sürdüğünü belirtti. Fidan, savaşın Karadeniz'de yayılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: " Karadeniz'i çatışmaların dışında tutma çabamız sürüyor. Savaşın Karadeniz'de yayılması kabul edilemez"
Kaynak: İHA
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