Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan FidanSuudi Arabistan temaslarını sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Riyad'da bulunan Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile görüştü. - RİYAD
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