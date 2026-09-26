Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda genel sekreterin göreve başlayacağını bildirdi

Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda genel sekreterin göreve başlayacağını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Fidan, seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını bildirdi.
Kaynak: İHA
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