Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın El Alameyn kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya geçildi. - EL ALAMEYN
Son Dakika › Politika › Fidan, Mısır'da Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?