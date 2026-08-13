Fidan, Mısır ile İşbirliği Belgeleri İmzaladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ile çeşitli alanlarda iş birliğine ilişkin üç belge imzaladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile gerçekleştirdiği görüşme ve Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı sonrasında Kahire yönetimiyle çeşitli alanlarda iş birliğine ilişkin belgeler imzaladı. Bakan Fidan, Abdelatty'nin de katılımıyla "Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı" tutanağı, "Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın 3 Numaralı Menşe Protokolü'nün tadiline ilişkin karar ve "Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Türkiye ile Afrika Kıyı Ülkeleri Arasında Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptına Katılım Belgesi"ne imza attı.