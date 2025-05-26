Fidan, Moskova\'da İş İnsanları ile Bir Araya Geldi

BÜYÜKELÇİLİKTE İŞ İNSANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Resmi ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile görüşmesinin ardından Moskova Büyükelçiliği'nde Rus- Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.
ANKARA,
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