Fidan, New York\'ta TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı\'na katıldı

Fidan, New York'ta TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamındaki New York temasları çerçevesinde Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Fidan'ın New York'taki temasları sürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: İHA
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