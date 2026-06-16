Fidan, Putin\'in Danışmanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi. - MOSKOVA
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