Fidan, Rus ve Fransız Bakanlarla Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus ve Fransız mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme ve savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.