Fidan, Seul'de Güney Koreli Yetkili ile Görüştü - Son Dakika
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Fidan, Seul'de Güney Koreli Yetkili ile Görüştü

Fidan, Seul\'de Güney Koreli Yetkili ile Görüştü
04.06.2026 09:38
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya turunda Güney Koreli mevkidaşı ile diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Asya turunu sürdürüyor. Bakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Endonezya'dan Güney Kore'ye geçti. Fidan, başkent Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile görüşme gerçekleştirdi.

Asya-Pasifik'e yönelik yoğun diplomasi trafiği

Bakan Fidan'ın Güney Kore ziyareti, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik diplomatik temaslarının devamı niteliği taşıyor. Fidan, son günlerde bölge ülkelerine yönelik yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Fidan, 2 Haziran'da Singapur'u ziyaret etmiş, 3 Haziran'da ise Endonezya'da temaslarda bulunmuştu. Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" kapsamında bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik, ticari ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fidan, Seul'de Güney Koreli Yetkili ile Görüştü - Son Dakika

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