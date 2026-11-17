Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Fidan, Mekke İttifakı'na ilişkin, "İttifakta yeni ülkeleri aramızda görmekten tabii ki memnuniyet duyacağız" dedi.

Bakan Fidan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye-Suriye Üniversitesi'nin Şam'da kurulması konusunda mutabakata varıldığını belirterek, "Şam ve Halep havalimanlarında kurulan seyrüsefer güvenlik sistemleri sayesinde Suriye'nin hava ulaşım kapasitesinin artırılmasına da hep beraber katkıda bulunduk. Elbette önümüzde hala yapacak çok ama çok işimiz var. Suriyeli kardeşlerimizin ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde Suriye'nin geleceğine güvenceyle bakıyoruz. Suriye, bölgede gerçekten terörle mücadeleye büyük katkı yapan bir ülke oldu" diye konuştu.

'İTTİFAKTA YENİ ÜLKELERİ ARAMIZDA GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ'

Mekke İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, bölgedeki gelişmelerin, bölge ülkeleri arasında kalıcı ve kapsamlı bir işbirliğinin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu vurguladı. Fidan, "Bölgesel sahiplenme anlayışımızın diğer bölge ülkeler tarafından da benimsenmesini son derece kıymetli buluyoruz. İttifakımızın kurumsallaşma süreci tamamlandığında bölgede barış isteyen, uluslararası hukuka sahip diğer ülkeleri aramızda görmekten tabii ki memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

'BİR DİĞER ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ SURİYE'NİN KUZEYDOĞUSUNDAKİ ENTEGRASYON SÜRECİYDİ'

Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecine ilişkin de konuşan Fidan şunları söyledi:

"Bugünkü görüşmelerimizin bir diğer önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon süreciydi. Artık bölgede Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta terörün sorgulanması ve herkesin barış, huzur içerisinde siyasal gündemine odaklanması önemli. Suriyeli kardeşlerimizin ortaya çıkardığı güçlü irade sayesinde Suriye'nin geleceğine güvenceyle bakıyoruz."

'İRAN'IN BASKI ALTINA ALINMADAN SORUNLARI ÇÖZME İRADESİ GÖSTERMESİ GEREKİYOR'

Hürmüz Boğazı ve R4 toplantısına da değinen Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi geldiğimiz noktalarda arkadaşlar özellikle Orta Doğu'da burada önemli dersler çıkartarak ortaya konulan bir vizyon görüyoruz. Ülkelerin ortaya koyduğu birlik açıkçası şunu ifade ediyor.

Güvenlik olmadığı zaman istikrar da kolay olmuyor. İran'ın artık daha fazla baskı altına alınmadan sorunları çözme iradesi göstermesi gerekiyor. Bölgedeki diğer ülkelerin kendini tehdit altında hissetmeden seyrüsefer emniyeti sağlamış bir şekilde normalliğe dönmemiz gerekiyor ve R4 bu konuda da çok ciddi önermeler getiriyor."