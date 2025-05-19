Fidan, Sırbistan\'da Zukorlic ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'da Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı ve Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Usame Zukorlic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı ve Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Usame Zukorlic ile görüştü. - BELGRAD