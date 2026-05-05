Fidan ve Al Busaidi'den Telefon Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.
