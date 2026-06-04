Fidan ve Al Sani ile Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İran ve ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı. - ANKARA