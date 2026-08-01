Fidan ve Arakçi'den Görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile müzakereleri görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İranlı mevkidaşım Abbas Arakçi ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldık. Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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