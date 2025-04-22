Fidan ve Berset'ten İşbirliği Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset arasında bugün Ankara'da gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği konuları ele alındı. Bakan Fidan görüşmede; Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ilişkilere verdiği önemi vurguladı. Berset'in, kapsayıcılık ve uzlaşı temelli diyalog konusundaki çabalarına ve göreve gelmesinden itibaren başlattığı girişimlere Türkiye'nin verdiği desteği kaydetti. Bakan Fidan ayrıca, Avrupa Konseyi'nin ırkçılığın her türüyle mücadelede daha güçlü rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

Haber: ANKARA,