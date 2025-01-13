Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son durum ve Gazze'de ateşkes sağlama çabaları ele alındı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Eide'den Suriye ve Gazze Görüşmesi - Son Dakika
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