Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı ve bu ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Kallas'tan Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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