Fidan ve Kos Münih\'te Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüşme gerçekleştirdi. - MÜNİH
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