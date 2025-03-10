Fidan ve Lammy'den Güvenlik Görüşmesi

Dışişleri kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki güncel tartışmalar değerlendirildi. AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı kaydedildi." - ANKARA