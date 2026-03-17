Fidan ve Lavrov'dan Savaş Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilip, müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, savaşın uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkat çekti. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son durum da görüşüldü. Bakan Fidan, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi. Görüşmede, enerji güvenliğiyle ilgili konular da ele alındı.