Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Güney Afrika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. - JOHANNESBURG
Son Dakika › Politika › Fidan ve Lavrov G20'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
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