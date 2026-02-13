Fidan ve Safadi'den Telefon Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.