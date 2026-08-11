Fidan ve Takala Trablus\'ta Buluştu

DIŞİŞLERİ Başkanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bugün Trablus'ta bir araya geldi.