Fidan ve Takala Trablus'ta Buluştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Senato Başkanı Takala ile Trablus'ta görüştü.
DIŞİŞLERİ Başkanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bugün Trablus'ta bir araya geldi.
Kaynak: DHA
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