Fidan ve Umerov'dan Görüşme

Bakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Ankara'da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi. İki bakan arasındaki görüşme bakanlık binasında gerçekleştirildi.
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