Fidan ve Wadephul'dan Bölgesel Görüşme

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden saldırılar ele alındı. Çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
