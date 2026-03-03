Fidan ve Wadephul'dan Bölgesel Görüşme

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden saldırılar ele alındı. Çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.