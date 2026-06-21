Filenin Sultanları'na Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nin son maçında Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını namağlup tamamlayan Filenin Sultanları'nı kutluyorum. Dünya sıralamasında 3. sıraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımıza başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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