Filistin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşıladı
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararın memnuniyetle karşılandığını açıkladı. Kararın önemli bir adım olduğu belirtilirken, Filistin'in haklarının korunması için uluslararası hukukun gerekliliği vurgulandı.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. - BATI ŞERİA
Kaynak: İHA