Politika

Filistin halkının yanından olmak için kardeş şehir oldular

Pazaryeri'nden Filistin'in Jayyus'a gönül köprüsü

BİLECİK - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Filistin Jayyus Belediye Başkanı Süleyman Samara, düzenledikleri protokolle kardeş şehir olduklarını açıkladılar.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, makamında Filistin'den gelen Jayyus Belediye Başkanı Süleyman Samara ve Türkiye Filistin Derneği Başkanı Murad Elmuhendis'i ağırladı. "Türkiye olarak mazlum coğrafya Filistin bizim için çok daha fazla önem arz ediyor" diye vurgulayan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kardeş belediye ilişkisi kurduğumuz, Filistin'in Jayyus kentindeki kardeşlerimizle iki ülke arasında ilave gelişmeye, dayanışmaya vesile olacak tır ifadesinde bulundu. Türkiye'nin her daim kardeş Filistin halkının yanında yer aldığını, belirten Başkan Tekin, "Filistin Jayus Belediye Başkanı Süleyman Samara başkanımız ve ekibini belediyemizde ağırlamaktan sonsuz mutluyuz. Pazaryeri Belediyesi ve Jayus Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalıyoruz. Yapacağımız kardeşlik anlaşmasında her iki ülkenin ve her iki belediyenin vatandaşlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dünyada insanlık suçunun işlendiği, Filistin halkının her zaman Türk milleti olarak yanında olduğumuzu bildiriyorum" dedi.

"Erdoğan ve Türk halkının desteklerini her zaman hissettik"

Jayyus Belediye Başkanı Süleyman Samara, Filistin'de yaşanan İsrail saldırıları hakkında Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşanan saldırılara duyarsın kalmadığını belirterek Erdoğan ve Türk halkının desteklerini her zaman hissettiklerini söyledi.

Pazaryeri Belediyesinde düzenlenen imza töreni sonrası Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jayyus Belediye Başkanı Süleyman Samara'ya Kınık köyünde yapılmış toprak cezve fincan takımı hediye etti.