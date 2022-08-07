Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, "Mısır tarafı Bassam Al-Saadi'nin bir hafta içinde serbest bırakılması için çalışma... - Son Dakika
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Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, "Mısır tarafı Bassam Al-Saadi'nin bir hafta içinde serbest bırakılması için çalışma...

07.08.2022 23:54
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, "Mısır tarafı Bassam Al-Saadi'nin bir hafta içinde serbest bırakılması için çalışma...

Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, "Mısır tarafı Bassam Al-Saadi'nin bir hafta içinde serbest bırakılması için çalışma sözü verdi" ifadelerini kullanarak, "Bassam Al-Saadi'nin serbest bırakılması gibi bir şart koyduk ve düşman herhangi bir şart koyamadı.

Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, "Mısır tarafı Bassam Al-Saadi'nin bir hafta içinde serbest bırakılması için çalışma sözü verdi" ifadelerini kullanarak, "Bassam Al-Saadi'nin serbest bırakılması gibi bir şart koyduk ve düşman herhangi bir şart koyamadı. İsrail anlaşmaya uymazsa yeniden savaşacağız" dedi. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Mısır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, 'Mısır tarafı Bassam Al-Saadi'nin bir hafta içinde serbest bırakılması için çalışma... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, "Mısır tarafı Bassam Al-Saadi'nin bir hafta içinde serbest bırakılması için çalışma... - Son Dakika
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