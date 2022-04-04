Filistin, İsraillilerle Artan Gerginliğin Durdurulması İçin Uluslararası Müdahale Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Filistin, İsraillilerle Artan Gerginliğin Durdurulması İçin Uluslararası Müdahale Çağrısında Bulundu

04.04.2022 14:37
Filistin, İsraillilerle Artan Gerginliğin Durdurulması İçin Uluslararası Müdahale Çağrısında Bulundu

RAMALLAH, 4 Nisan (Xinhua) — Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Filistin'in, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "İsrail ordususunun ve İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlal ve saldırılarını incelemesi" çağrısında bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu suçlar, kutsal Ramazan ayında durumun infilak ettirilmesi, şiddet ve kaosun ateşlenmesine yönelik açık bir çağrıdır" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu Batı Şeria, […]

<a class='keyword-sd' href='/filistin/' title='Filistin'>Filistin</a>, İsraillilerle Artan Gerginliğin Durdurulması İçin Uluslararası Müdahale Çağrısında Bulundu

RAMALLAH, 4 Nisan (Xinhua) — Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Filistin'in, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "İsrail ordususunun ve İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlal ve saldırılarını incelemesi" çağrısında bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu suçlar, kutsal Ramazan ayında durumun infilak ettirilmesi, şiddet ve kaosun ateşlenmesine yönelik açık bir çağrıdır" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere uluslararası koruma sağlamaya çağırdı. Perşembe gününden bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından en az altı Filistinli öldürüldü; öldürülenler arasında Filistin İslami Cihat Örgütü üyesi üç kişi de bulunuyor.

ABD'nin desteğiyle İsrail ile Filistinliler arasında yürütülen barış görüşmeleri; sınırlar, güvenlik ve İsrail yerleşimleri konusundaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle 2014'te sona ermişti. O zamandan bu yana İsrail ile Filistinliler arasındaki diplomatik ilişkiler, Filistinlilerin, İsrail'in yerleşim yerlerini genişletme politikalarını ve İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere karşı aldığı önlemleri reddetmesi nedeniyle kesintiye uğramıştı. 1967'deki Ortadoğu Savaşı'nda Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni ele geçiren İsrail, o zamandan beri bu bölgeleri kontrol altında tutuyor. Filistinliler, bu topraklar üzerinde bağımsız bir devlet kurmak ve bu devletin başkentini Doğu Kudüs yapmak istiyor.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı, Filistin, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Filistin, İsraillilerle Artan Gerginliğin Durdurulması İçin Uluslararası Müdahale Çağrısında Bulundu - Son Dakika


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