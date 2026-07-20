Fındıkta Taban Fiyat Beklentisi 375 Lira

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındıkta bu yıl Türkiye genelinde taban fiyat beklentilerinin kilogram başına 375 lira olduğunu, eğimli arazilerde ise ilave destekle bu rakamın 400 liraya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Adıgüzel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, fındık piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sahadan gelen bilgilere göre bu yıl fındık rekoltesinin 600-650 bin ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini aktaran Adıgüzel, bu yıl Türkiye genelinde 375 liralık taban fiyatın uygun olacağı yönünde görüş bildirdi. Adıgüzel, yüzde 6'nın üzerindeki eğime sahip arazilerde üretilen fındık için kilogram başına 25 lira ilave destek verilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Bu destekle birlikte Türkiye genelinde kilogram başına 375 lira olarak açıkladıkları taban fiyat beklentisinin, eğimli arazilerde 400 liraya çıkacağını ifade eden Adıgüzel, "Bu 25 lirayı da kafadan uydurmadık. 2014'te dönüm başına verilen 170 liranın fındığın kilosuna yaklaşık tekabül eden miktarıdır." diye konuştu.

Adıgüzel, TBMM Başkanlığına gönderilen dokunulmazlık dosyalarına da değinerek, hakkında üçüncü bir dokunulmazlık dosyasının Meclise ulaştığını basından öğrendiğini söyledi.

Dosyanın içeriğini henüz bilmediğini belirten Adıgüzel, dosyanın ifade özgürlüğü ve yasama dokunulmazlığı kapsamı dışında bir konuya ilişkin olması halinde dokunulmazlığının kaldırılması için kendisinin de başvuruda bulunacağını aktardı.