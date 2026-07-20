Fındıkta Taban Fiyat Beklentisi 375 Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fındıkta Taban Fiyat Beklentisi 375 Lira

Fındıkta Taban Fiyat Beklentisi 375 Lira
20.07.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Adıgüzel, fındıkta taban fiyatın 375 lira, eğimli arazilerde ise 400 lira olmasını önerdi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındıkta bu yıl Türkiye genelinde taban fiyat beklentilerinin kilogram başına 375 lira olduğunu, eğimli arazilerde ise ilave destekle bu rakamın 400 liraya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Adıgüzel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, fındık piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sahadan gelen bilgilere göre bu yıl fındık rekoltesinin 600-650 bin ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini aktaran Adıgüzel, bu yıl Türkiye genelinde 375 liralık taban fiyatın uygun olacağı yönünde görüş bildirdi. Adıgüzel, yüzde 6'nın üzerindeki eğime sahip arazilerde üretilen fındık için kilogram başına 25 lira ilave destek verilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Bu destekle birlikte Türkiye genelinde kilogram başına 375 lira olarak açıkladıkları taban fiyat beklentisinin, eğimli arazilerde 400 liraya çıkacağını ifade eden Adıgüzel, "Bu 25 lirayı da kafadan uydurmadık. 2014'te dönüm başına verilen 170 liranın fındığın kilosuna yaklaşık tekabül eden miktarıdır." diye konuştu.

Adıgüzel, TBMM Başkanlığına gönderilen dokunulmazlık dosyalarına da değinerek, hakkında üçüncü bir dokunulmazlık dosyasının Meclise ulaştığını basından öğrendiğini söyledi.

Dosyanın içeriğini henüz bilmediğini belirten Adıgüzel, dosyanın ifade özgürlüğü ve yasama dokunulmazlığı kapsamı dışında bir konuya ilişkin olması halinde dokunulmazlığının kaldırılması için kendisinin de başvuruda bulunacağını aktardı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Fındıkta Taban Fiyat Beklentisi 375 Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı
Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı
Adıyaman’da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu
Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel’den jet yalanlama Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel'den jet yalanlama
Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu

15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:59
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
14:56
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 15:27:10. #7.12#
SON DAKİKA: Fındıkta Taban Fiyat Beklentisi 375 Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.