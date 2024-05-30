Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni başkan yardımcılarını atadı

Politika

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, önümüzdeki dönemde çalışacağı idari kadroyu belirledi. Başkan Geyikçi, Başkan Yardımcısı olarak Belediye Meclis Üyeleri Salih Dönmez ve Ömer Özdemir'i göreve getirdi.

Finike Belediyesi'nde yeni dönemin ilk atamaları gerçekleşti. Mart seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Salih Dönmez ve Ömer Özdemir'i Belediye Başkan Yardımcısı olarak belirleyen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, alınan kararın Finike için hayırlı olmasını diledi. İki isme de yeni görevlerinde başarı dileyen Başkan Mustafa Geyikçi, "İki arkadaşımız da Finike için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman geri durmadı. Verilen görevleri her zaman layıkıyla yerine getirdi. Bundan sonraki süreçte de Finike için tüm enerjileri ile çalışmaya devam edecekler" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde görev yapan başkan yardımcılarına da teşekkür eden Başkan Mustafa Geyikçi, "Geçen dönemde Finike'mize büyük hizmetler veren Sıdıka Gökyar Kızılca'ya ve İsmet Çetin'e de verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Görev süreleri boyunca Finike'mizi daha iyiye götürmek için her zaman fedakarlıkla çalıştılar" dedi. - ANTALYA