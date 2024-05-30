Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni başkan yardımcılarını atadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni başkan yardımcılarını atadı

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni başkan yardımcılarını atadı

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, önümüzdeki dönemde çalışacağı idari kadroyu belirledi. Başkan Geyikçi, Başkan Yardımcısı olarak Belediye Meclis Üyeleri Salih Dönmez ve Ömer Özdemir'i göreve getirdi.

30.05.2024 14:26  Güncelleme: 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, önümüzdeki dönemde çalışacağı idari kadroyu belirledi. Başkan Geyikçi, Başkan Yardımcısı olarak Belediye Meclis Üyeleri Salih Dönmez ve Ömer Özdemir'i göreve getirdi.

Finike Belediyesi'nde yeni dönemin ilk atamaları gerçekleşti. Mart seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Salih Dönmez ve Ömer Özdemir'i Belediye Başkan Yardımcısı olarak belirleyen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, alınan kararın Finike için hayırlı olmasını diledi. İki isme de yeni görevlerinde başarı dileyen Başkan Mustafa Geyikçi, "İki arkadaşımız da Finike için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman geri durmadı. Verilen görevleri her zaman layıkıyla yerine getirdi. Bundan sonraki süreçte de Finike için tüm enerjileri ile çalışmaya devam edecekler" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde görev yapan başkan yardımcılarına da teşekkür eden Başkan Mustafa Geyikçi, "Geçen dönemde Finike'mize büyük hizmetler veren Sıdıka Gökyar Kızılca'ya ve İsmet Çetin'e de verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Görev süreleri boyunca Finike'mizi daha iyiye götürmek için her zaman fedakarlıkla çalıştılar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mustafa Geyikçi, Ömer Özdemir, Finike, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni başkan yardımcılarını atadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:57 Hastane sırası beklemeye son 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor Hastane sırası beklemeye son! 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 15:21:39. #1.11#
SON DAKİKA: Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni başkan yardımcılarını atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement