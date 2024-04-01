Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeniden seçildi

Politika

Finike Belediye Başkanlığı yarışını mevcut Başkan Mustafa Geyikçi, yeniden kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olan Mustafa Geyikçi, 2019'dan sonra 2024 seçimlerinden de zaferle ayrıldı.

Finike'de 31 Mart seçimlerinin kazananı mevcut Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi oldu. Mustafa Geyikçi, seçim zaferini Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlar ile birlikte kutladı. Sonuçların belli olmasının ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplanan vatandaşlara seslenen Mustafa Geyikçi, "Bugün 2019 yılından sonra bir kez daha seçilmiş olmamın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bana Finike'me bir kez daha hizmet etme fırsatı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Asıl işimiz şimdi başlıyor"

Yoğun bir seçim dönemini geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Mustafa Geyikçi, "Geçen seçim döneminde Finike'mizi 63 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partimize kazandırmıştık. Geçtiğimiz 5 yılda yapmış olduğumuz çalışmalarla sizlerin yeniden takdirini kazandık. Önümüzdeki 5 yılı da aynı kararlılıkla sizler için Finike'miz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yoğun bir seçim dönemini geride bıraktık ancak asıl işimiz şimdi başlıyor. Geçen dönem kaldığımız yerden, hız kesmeden, Finike'nin hak ettiği hizmetleri yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

"50 bin Finikelinin başkanı olacağım"

Finike'de seçimlerin tam bir demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini de sözlerine ekleyen Başkan Mustafa Geyikçi, "Seçimleri tamamladık. Artık hizmet zamanı. Artık parti rozetimizi çıkartıyor 'Finikeli' rozetimizi yakamıza takıyoruz. Bize oy versin vermesin bundan sonra Finike'de yaşayan 50 bin vatandaşımızın başkanıyım. Geçen 5 yılda olduğu gibi bu dönemde de kapım yine tüm vatandaşlarımıza açık. Finike'de yaşayan herkesin yüzünün güldüğü, huzur içerisinde yaşadığı bir kent olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geyikçi'den diğer adaylara zeytin dalı

Konuşmasını seçimlere katılan tüm adaylara zeytin dalı uzatarak bitiren Başkan Mustafa Geyikçi, "Vatandaşlarımız sandıklara gitti. Oylarını kullandı. Kararlarını verdi. Vatandaşlarımızın teveccühü bizi bu göreve layık gördü. Ben seçimlerde aday olarak Finike'ye hizmet etmek isteyen tüm adaylara teşekkür ediyorum. Bundan sonra önemli olan Finike'nin çıkarlarıdır. Bu çıkarlar doğrultusunda tüm adaylarımızı da yanımıza davet ediyorum. Kendi projelerimiz dışında Finike'mizin yararına olacak her projeye kapımız açıktır. Şimdi Finike için birlik olma zamanıdır" diye konuştu. - ANTALYA