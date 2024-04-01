YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Politika

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeniden seçildi

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeniden seçildi

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, 2019'dan sonra 2024 seçimlerinden de zaferle ayrıldı. Geyikçi, seçim zaferini vatandaşlarla birlikte kutladı ve önümüzdeki dönemde de Finike için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

01.04.2024 11:55  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finike Belediye Başkanlığı yarışını mevcut Başkan Mustafa Geyikçi, yeniden kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olan Mustafa Geyikçi, 2019'dan sonra 2024 seçimlerinden de zaferle ayrıldı.

Finike'de 31 Mart seçimlerinin kazananı mevcut Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi oldu. Mustafa Geyikçi, seçim zaferini Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlar ile birlikte kutladı. Sonuçların belli olmasının ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplanan vatandaşlara seslenen Mustafa Geyikçi, "Bugün 2019 yılından sonra bir kez daha seçilmiş olmamın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bana Finike'me bir kez daha hizmet etme fırsatı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Asıl işimiz şimdi başlıyor"

Yoğun bir seçim dönemini geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Mustafa Geyikçi, "Geçen seçim döneminde Finike'mizi 63 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partimize kazandırmıştık. Geçtiğimiz 5 yılda yapmış olduğumuz çalışmalarla sizlerin yeniden takdirini kazandık. Önümüzdeki 5 yılı da aynı kararlılıkla sizler için Finike'miz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yoğun bir seçim dönemini geride bıraktık ancak asıl işimiz şimdi başlıyor. Geçen dönem kaldığımız yerden, hız kesmeden, Finike'nin hak ettiği hizmetleri yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

"50 bin Finikelinin başkanı olacağım"

Finike'de seçimlerin tam bir demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini de sözlerine ekleyen Başkan Mustafa Geyikçi, "Seçimleri tamamladık. Artık hizmet zamanı. Artık parti rozetimizi çıkartıyor 'Finikeli' rozetimizi yakamıza takıyoruz. Bize oy versin vermesin bundan sonra Finike'de yaşayan 50 bin vatandaşımızın başkanıyım. Geçen 5 yılda olduğu gibi bu dönemde de kapım yine tüm vatandaşlarımıza açık. Finike'de yaşayan herkesin yüzünün güldüğü, huzur içerisinde yaşadığı bir kent olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geyikçi'den diğer adaylara zeytin dalı

Konuşmasını seçimlere katılan tüm adaylara zeytin dalı uzatarak bitiren Başkan Mustafa Geyikçi, "Vatandaşlarımız sandıklara gitti. Oylarını kullandı. Kararlarını verdi. Vatandaşlarımızın teveccühü bizi bu göreve layık gördü. Ben seçimlerde aday olarak Finike'ye hizmet etmek isteyen tüm adaylara teşekkür ediyorum. Bundan sonra önemli olan Finike'nin çıkarlarıdır. Bu çıkarlar doğrultusunda tüm adaylarımızı da yanımıza davet ediyorum. Kendi projelerimiz dışında Finike'mizin yararına olacak her projeye kapımız açıktır. Şimdi Finike için birlik olma zamanıdır" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mustafa Geyikçi, Finike, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeniden seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
11:21 Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu
10:53 İstanbul’da 12 ilçe daha CHP’ye geçti Beyoğlu’nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
10:58 YRP’nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu YRP'nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu
10:18 Akşener görevi bırakıyor mu Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi Akşener görevi bırakıyor mu? Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi
09:53 Keçiören Belediyesi CHP’ye geçti, Turgut Altınok’un dev afişi indirildi Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi
09:18 Seren Serengil’den Sinan Akçıl’ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın
08:26 Özel’in yüzünü güldüren harita CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı Özel'in yüzünü güldüren harita! CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı
07:20 Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı
07:09 Türkiye’deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 12:16:30. #1.12#
SON DAKİKA: Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement