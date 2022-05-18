Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik başvurusunu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik başvurusunu yaptı

18.05.2022 10:03

- Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik başvurusunu yaptı Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmi üyelik başvurusunu yaptı.

- Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik başvurusunu yaptı

BRÜKSEL - Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmi üyelik başvurusunu yaptı.

Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Korhonen ve Wernhoff, canlı yayında başvuru belgelerini Stoltenberg'e teslim etti. NATO temsilcilerinden başvuru belgelerini alan Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Her ulusun kendi yolunu seçme hakkı vardır. Siz de uzun demokratik süreçlerden sonra seçiminizi yaptınız. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma taleplerini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Her iki ülkenin de NATO'nun yakın ortakları olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO'ya üyeliğiniz ortak güvenliğimizi güçlendirecektir. Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Müttefikler NATO yolunda atacağınız sonraki adımları değerlendirecek" ifadesini kullandı.

Tüm ülkelerin ulusal güvenlik çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Tüm meseleler üzerinde çalışmaya ve hızlı sonuçlara ulaşmakta kararlıyız. Geçtiğimiz birkaç gün içinde müttefiklerin Finlandiya ve İsveç'in güvenliğini taahhüt eden çok sayıda açıklamasını gördük. NATO, Baltık Denizi bölgesinde zaten teyakkuzda. NATO ve müttefik kuvvetleri gerektiği gibi uyum sağlamaya devam edecek" şeklinde konuştu.

NATO'nun genişlemesi konusunda tüm müttefiklerin aynı fikirde olduğunu belirten Stoltenberg, "Hepimiz bir arada durmamız gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.

Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik başvurusunu yaptı
Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik başvurusunu yaptı
Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik başvurusunu yaptı
Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik başvurusunu yaptı

YORUMLAR
500
Destici, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu değerlendirdi Destici, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu değerlendirdi Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik başvurusunu yaptı - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:02:29. #1.13#
SON DAKİKA: Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik başvurusunu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement