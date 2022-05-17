Finlandiya ve İsveç temsilcileri yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek - Son Dakika
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Finlandiya ve İsveç temsilcileri yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

17.05.2022 22:34
Finlandiya ve İsveç temsilcileri yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff'un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff'un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

Finlandiya ve İsveç, yarın NATO üyeliği için başvuracağını açıklamasının ardından NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff'un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği bildirildi.

(İHA)

YORUMLAR
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Finlandiya ve İsveç NATO'nun yakın ortaklarıdır. NATO'ya başvurmak kendi kararlarıdır' dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Finlandiya ve İsveç NATO'nun yakın ortaklarıdır. NATO'ya başvurmak kendi kararlarıdır' dedi. NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz
Kaynak: İHA

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