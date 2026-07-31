Fitto'nun Tartışmalı Paylaşımı ve Erhürman Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fitto'nun Tartışmalı Paylaşımı ve Erhürman Görüşmesi

Fitto\'nun Tartışmalı Paylaşımı ve Erhürman Görüşmesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, AB'nin müzakere masasında yer alamayacağını belirtti. Fitto'nun skandal paylaşımı tepki çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Komisyon'un iç tasarruflarıyla atadığı Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto'yla gerçekleştirdiği görüşmede, AB'nin muhtemel bir müzakere masasında taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını açıkladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile de görüşme gerçekleştiren Fitto'nun sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ise kamuoyunun tepkisini topladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Komisyon'un iç tasarruflarıyla atadığı Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Erhürman, "yararlı bir görüşme" gerçekleştirdiklerini kaydederek, başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere AB kurumlarının son zamanlardaki tek yanlı ve tarafgir tutumları, davranış ve kararlarının AB'ye olan güveni daha da sarstığını anlattıklarını belirtti.

Yalnızca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderliği ile değil, AB ile de güven sağlayıcı önlemlere ihtiyaç duyduklarını belirten Erhürman, Fitto'ya "herkesin malumu olan nedenlerden dolayı" AB'nin muhtemel bir müzakere masasında taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını aktardığını açıkladı. Erhürman, buna karşılık adada adil ve kalıcı bir çözüme katkı koyulmak istenmesi halinde, AB'nin güven artırıcı önlemler konusunda olumlu bir rol oynayabileceğini ifade ettiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı, bu kapsamda Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesi ve Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulanmasında yaşanan sıkıntılar ile Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlığı ve mülkiyet sorunu eksenindeki olumsuz gelişmeleri konuşma fırsatı bulduklarını bildirdi.

Fitto'nun skandal paylaşımı kamuoyundan tepki topladı

Fitto, Kıbrıs'taki temasları kapsamında GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile de bir araya geldi. Fitto'nun ziyaretleri sonrasında sosyal medya hesabından temaslarına ilişkin paylaştığı fotoğraflar kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Rum lider ile görüşmesinde sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti" bayrakları önünde poz veren Fitto'nun, KKTC Cumhurbaşkanlığı ziyaretine ilişkin paylaşımında ise bayrak olmaması eleştirilerin odağı oldu.

Fitto'nun skandal paylaşımında ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı "toplum lideri" olarak lanse etmesi ve Rum lider Hristodulidis'ten "Cumhurbaşkanı" olarak nitelendirmesi de tepki topladı.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Fitto'nun Tartışmalı Paylaşımı ve Erhürman Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
İş yerini kana buladılar: Bunlara da “yeni nesil“ deniliyor İş yerini kana buladılar: Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

23:50
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
23:40
Kulisleri sallayan iddia İstanbul’da 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Kulisleri sallayan iddia! İstanbul'da 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
22:51
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
21:53
Sinem Dedetaş tutuklandı
Sinem Dedetaş tutuklandı
21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
20:13
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 00:45:08. #7.13#
SON DAKİKA: Fitto'nun Tartışmalı Paylaşımı ve Erhürman Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.