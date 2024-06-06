Foça Belediyesi'nde Haciz İşlemi Gerçekleştirilemedi - Son Dakika
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Politika

Foça Belediyesi'nde Haciz İşlemi Gerçekleştirilemedi

Foça Belediyesi\'nde Haciz İşlemi Gerçekleştirilemedi

Foça Belediyesi, geçmiş dönemden alacakları bulunan bir müteahhitlik firmasının avukatı ve icra görevlisinin makam odasında bulunan masa ve koltuklara haciz işlemi gerçekleştirmek istediği, ancak hukuki şartların tam gerçekleşmediği için haciz işleminin yapılamadığını bildirdi. Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, belediye hukuk biriminde görevli avukatların tespit ve itirazları sonucu hukuki şartların gerçekleşmediğini ve haciz işleminin gerçekleştirilmediğini açıkladı.

06.06.2024 21:29
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Foça Belediyesi, geçmiş dönemden alacakları bulunan bir müteahhitlik firmasının avukatı ve icra görevlisinin makam odasında bulunan masa ve koltuklara haciz işlemi gerçekleştirmek istediği, haciz işleminin hukuki şartları tam gerçekleşmediği için yapılamadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılında çalışmasını tamamlayan ancak ödemesinin tamamını alamamış olan bir müteahhitlik firmasının avukatı ve icra görevlisinin bugün belediye binasına gelerek makam odasında haciz işlemini gerçekleştirmek istediği, hukuki şartları tam gerçekleşmediği için haciz işleminin yapılamadığı ifadeleri yer aldı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da yaptığı açıklamada haciz işlemine karşı belediye hukuk biriminde görevli avukatların tespit ve itirazları sonucu hukuki şartların gerçekleşmemiş olduğunun görüldüğü ve haciz işleminin yapılmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Foça Belediyesi'nde Haciz İşlemi Gerçekleştirilemedi - Son Dakika

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