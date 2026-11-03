Fon Koordinasyon Kurulu dokuzuncu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplandı

Fon Koordinasyon Kurulu dokuzuncu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında düzenlenen Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.
Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.
Kaynak: İHA
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