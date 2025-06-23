Fordow Tesisinde Ciddi Hasar Bekleniyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD'nin hedef aldığı Fordow uranyum zenginleştirme tesisininde "ciddi boyutta" hasar beklendiğini ifade ederek "Kullanılan patlayıcı yükü ve santrifüjlerin titreşime aşırı duyarlı yapısı göz önüne alındığında ciddi boyutta bir hasar bekleniyor. Şu anda UAEA dahil hiç kimse Fordow'daki yeraltı hasarını tam olarak değerlendirebilecek durumda değil" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırması üzerine olağanüstü toplantı düzenledi. UAEA Başkanı Rafael Grossi, toplantıda yaptığı açıklamada ABD'nin son saldırısında vurulan İsfahan ve Natanz nükleer tesislerdeki hasar hakkında bilgi verdi. Grossi, ABD'nin İsfahan'a düzenlediği saldırılarda aralarında "uranyum dönüştürme süreciyle ilgili" binaların da bulunduğu çok sayıda binanın, zenginleştirilmiş malzemelerin depolandığı tünellerin girişlerinin de vurulduğunu kaydetti. Grossi, UAEA müfettişlerinin "İran ile mutabık kalındığında" hedef alınan tesisleri kontrol etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

"Ciddi boyutta bir hasar bekleniyor"

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısında hedef aldığı Fordow uranyum zenginleştirme tesisininde "ciddi boyutta" hasar beklendiğini ifade ederek "Kullanılan patlayıcı yükü ve santrifüjlerin titreşime aşırı duyarlı yapısı göz önüne alındığında ciddi boyutta bir hasar bekleniyor. Şu anda UAEA dahil hiç kimse Fordow'daki yeraltı hasarını tam olarak değerlendirebilecek durumda değil" dedi.

"Müzakerelere geri dönmeliyiz"

Grossi, nükleer tesislere silahlı saldırıların asla gerçekleşmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu tür saldırılar, hedef alınan devletin sınırlarının ötesine uzanan bir radyasyona yol açabilir. Bu nedenle bir kez daha azami itidal çağrısında bulunuyorum. Askeri gerginlik sadece hayatları tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda diplomatik bir yol izlememizi de geciktirir" ifadelerini kullandı.

Grossi, "İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlayacak uzun vadeli garanti elde etmek için müzakerelere geri dönmeliyiz. Diplomatik yolun başarısız olması halinde şiddet ve yıkım hayal bile edilemeyecek seviyelere ulaşabilir. Derhal İran'a gitmeye hazırım. Mevcut farklılıklara rağmen birlikte çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

Grossi, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın öngördüğü gözetim altında bulunan nükleer malzeme ve ekipmanlarını korumak için "özel tedbirler" alacağını 13 Haziran'da UAEA'ya bildirdiğini ifade ederek, "Aynı gün verdiğim yanıtta, İran'da koruma altındaki bir tesisten başka bir yere yapılacak her türlü nükleer malzeme transferinin ajansa beyan edilmesi gerektiğini belirttim. İran'ın nükleer malzemelerini ve ekipmanlarını korumak için alacağı her türlü özel tedbir İran'ın koruma yükümlülüklerine uygun olarak yapılabilir. Bu mümkündür" ifadelerini kullandı. - VİYANA