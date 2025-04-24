Fransa Bakanı Barou, PKK/YPG Lideri ile Görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barou, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de dün gece terör örgütü PKK/ YPG elebaşı 'Mazlum Abdi' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya gelerek, Suriye'deki Kürtlerin durumunu ele aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barou, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) temaslarda bulundu. Barou, başkent Erbil'de dün gece terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Abdi' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. Barou ile 'Mazlum Abdi' görüşmesinde Suriye'deki Kürtlerin durumu ele alındı.

Irak basınında yer alan habere göre, görüşmede, PKK'nın Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadından İlham Ahmet de yer aldı. Taraflar, başta Suriye'nin kuzeydoğusu olmak üzere bölgedeki istikrarın korunması, Kürt siyasi aktörler arasındaki diyalogun güçlendirilmesi ve Suriye krizine yönelik çözüm yolları gibi konuları ele aldı.

Barou, Barzani ile de bir araya gelmişti

Fransız Bakan Barou, görüşmeden önce IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile de temaslarda bulunmuştu. Barou ayrıca Irak'ın başkenti Bağdat'ta da temaslarda bulunarak, Irak'ın toprak bütünlüğüne destek mesajı vermişti. Fransız Bakan Barou, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani ile de bir araya gelmişti. - ERBİL